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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Pfizer и BioNTech заявили об эффективности вакцины против нового штамма Covid-19

Разработчики вакцины Pfizer и BioNTech заявили об эффективности против британского штамма коронавируса. Способность бороться мутацией Covid-19, которую впервые обнаружили в Великобритании, проверяли с помощью специального исследования.

Во время него взяли анализы крови у 16 ​​человек, которые накануне получили прививки вакциной. После этого кровь пациентов объединили с британским штаммом, который создали в лабораторных условиях.

Оказалось, что существенных различий в борьбе по сравнению с обычным видом коронавируса нет. Кроме этого, проверялась способность вакцины Pfizer и BioNTech действовать против еще 16 штаммов коронавируса — результаты такие же.

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Накануне в Израиле сообщили о побочных эффектах после вакцинации препаратом Pfizer и BioNTech. В 13 человек зафиксировали паралич лица в легкой форме. Подробнее о побочных эффектах после прививки читайте на Фактах ICTV.

Источник: Biorxiv

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