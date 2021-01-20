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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Более 400 тыс. случаев за сутки: коронавирус в мире 20 января

По состоянию на 20 января в мире коронавирусом заболели уже 94 963 847 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 496 206 инфицированных.

С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 050 857 пациентов. За сутки зафиксировали 12 933 новых летальных случая.

Страны с наибольшим количеством больных:

  • США — 23 884 299 (+142 240);
  • Индия — 10 595 660 (+13 823);
  • Бразилия — 8 511 770 (+23 671);
  • Россия — 3 633 952 (+21 152);
  • Великобритания — 3 466 853 (+33 355).
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Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:

  • США — 396 155;
  • Бразилия — 210 299;
  • Индия — 152 718;
  • Великобритания — 91 470;
  • Италия — 83 157.

Распространение коронавируса в Украине

По состоянию на 20 января коронавирус в Украине подтвердили у 4 383 человек. С начала пандемии число инфицированных составляет 1 172 038. Согласно данным ВОЗ, в мировом рейтиге Украина занимает 17 место по количеству случаев Covid-19.

От осложнений заболевания здесь за последние сутки умерли 212 больных, а с начала эпидемии — 21 258 пациентов.

Вместе с тем выздоровел за сутки 14 501 человек, всего — 900 749.

Источник: ВОЗ

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