По состоянию на 20 января в мире коронавирусом заболели уже 94 963 847 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 496 206 инфицированных.
С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 050 857 пациентов. За сутки зафиксировали 12 933 новых летальных случая.
Страны с наибольшим количеством больных:
- США — 23 884 299 (+142 240);
- Индия — 10 595 660 (+13 823);
- Бразилия — 8 511 770 (+23 671);
- Россия — 3 633 952 (+21 152);
- Великобритания — 3 466 853 (+33 355).
Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:
- США — 396 155;
- Бразилия — 210 299;
- Индия — 152 718;
- Великобритания — 91 470;
- Италия — 83 157.
Распространение коронавируса в Украине
По состоянию на 20 января коронавирус в Украине подтвердили у 4 383 человек. С начала пандемии число инфицированных составляет 1 172 038. Согласно данным ВОЗ, в мировом рейтиге Украина занимает 17 место по количеству случаев Covid-19.
От осложнений заболевания здесь за последние сутки умерли 212 больных, а с начала эпидемии — 21 258 пациентов.
Вместе с тем выздоровел за сутки 14 501 человек, всего — 900 749.
Источник: ВОЗ