Глава Белого дома Дональд Трамп обратился к американцам с прощальной речью, в которой отметил достижения своего президентства.

Трамп пообещал, что его политическое движение только начинается и отметил, что гордится тем, что не начал новые войны.

— Я особенно горжусь тем, что стал первым президентом за последние десятилетия, который не начал новых войн, — подчеркнул президент.

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Также глава Белого дома вспомнил, что при его каденции было достигнуто ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке.

Кроме этого, в своей прощальной речи Дональд Трамп выразил благодарность ряду людей, в том числе первой леди США Мелании, дочке Иванке и Майку Пенси.

Последние помилования

Президент Дональд Трамп помиловал своего бывшего помощника Стива Бэннон. Решение приняли всего за несколько часов до того, как Трамп должен был покинуть Белый дом в последний раз.

Всего Трамп перед уходом из Белого дома помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70.