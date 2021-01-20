В американском штате Калифорния обнаружили еще одну разновидность коронавируса.

Мутацию вируса назвали CAL.20C.

По данным специалистов медицинского центра Cedars-Sinai, который находится в Лос-Анджелесе, вариант коронавируса может быть более заразным, чем обычный Covid-19. Однако пока они не озвучивают его характеристики.

Мутация могла появиться на территории штата еще в июле 2020 года. Пик ее распространения среди населения пришелся на ноябрь, предполагают ученые. Вариант, скорее всего, и спровоцировал вспышку заболеваемости в южной части штата.

Сейчас у 20-30% заболевших подтверждают именно CAL.20C, говорят представители центра.

По их мнению, мутация давно могла распространиться и за пределами штата Калифорния.

Новые варианты коронавируса

14 декабря в Великобритании заявили о распространении нового варианта коронавируса. В связи с этим в стране усилили карантин, а ряд государств ограничили с ней авиасообщение.

О новой мутации сообщили 19 января и ученые Германии.

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Источник: The New York Times