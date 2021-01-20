Смертей от вакцины против коронавируса в мире зафиксировано не было. Об этом сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао во время ежедневного онлайн-брифинге.

По ее словам, в настоящее время наиболее распространенной является американо-немецкая вакцина Pfizer и BioNTech.

— Пока мы не увидели ни одной смерти от вакцин, которые используются в мире.

Представительница ВОЗ подчеркнула, что были зафиксированы побочные эффекты после вакцинации, к тому же у некоторых пациентов есть склонность к аллергическим реакциям. Марианджела Симао добавила, что организация будет пристально следить за всеми подобными случаями.

Накануне производители вакцин Pfizer и BioNTech сообщили об эффективности препарата против британского штамма коронавируса. В ходе исследования выяснилось, что разницы в действии препарата на мутировавший коронавирус по сравнению с обычным почти нет.