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Факты / Мир
Людмила Богданова |

В мире еще не зарегистрировано смертей от вакцин, которые используются — ВОЗ

Смертей от вакцины против коронавируса в мире зафиксировано не было. Об этом сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао во время ежедневного онлайн-брифинге.

По ее словам, в настоящее время наиболее распространенной является американо-немецкая вакцина Pfizer и BioNTech.

— Пока мы не увидели ни одной смерти от вакцин, которые используются в мире.

Представительница ВОЗ подчеркнула, что были зафиксированы побочные эффекты после вакцинации, к тому же у некоторых пациентов есть склонность к аллергическим реакциям. Марианджела Симао добавила, что организация будет пристально следить за всеми подобными случаями.

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Накануне производители вакцин Pfizer и BioNTech сообщили об эффективности препарата против британского штамма коронавируса. В ходе исследования выяснилось, что разницы в действии препарата на мутировавший коронавирус по сравнению с обычным почти нет.

Фото: Dreamstime

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