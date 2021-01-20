В Ватикане начали делать бездомным прививки от коронавируса. Об этом сообщил глава пресс-службы Святого престола Маттео Бруни.

Он рассказал, что первая группа, которая насчитывает около 25 лиц без определенного места жительства, уже получила первую прививку от Covid-19. Их вакцинировали препаратом Pfizer.

Бездомных вакцинировали в одном из холлов Залы Павла VI, где обычно проходит всеобщие аудиенции Папы Римского.

Там стартовала ватиканская кампания по вакцинации от коронавируса подданных Папы и сотрудников различных служб Святого престола.

Также Бруни добавил, что остальные бездомные получат прививки в ближайшие дни.

14 января Папа Римский Франциск и его предшественник почетный Папа Римский Бенедикт XVI сделали прививки от Covid-19.

— Могу подтвердить, что в рамках проводимой программы по вакцинации в Ватикане первую дозу вакцины от коронавируса ввели Папе Франциску и почетному Папе Бенедикту XVI, — сказал Маттео Бруни.

Папе Римскому 84 года, его предшественнику — 93 года. Также Папа Римский Франциск выразил желание, чтобы часть прививок, в рамках кампании, получили те, кто в них больше всего нуждается.

Источник: Vatican News