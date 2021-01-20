Из-за угрозы взрыва Верховный суд Соединенных Штатов Америки эвакуируют. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

О любых дополнительных подробностях телеканал не говорит. Однако известно, что на месте усилили присутствие Национальной гвардии.

Здание Верховного суда находится недалеко от Капитолия, где сегодня примет присягу и вступит в должность избранный президент США Джо Байден.

Из-за церемонии инаугурации в Вашингтоне усилили меры безопасности. В частности, значительную часть центра города возле Белого дома и Конгресса закрыли для движения транспорта.

Инаугурация Байдена

20 января в США проходит инаугурация новоизбранного президента страны Джо Байдена.

К присяге Байдена ведет глава Верховного суда США Джон Робертс, а вице-президента Камалу Харрис — судья Верховного суда Соня Сотомаер.

Прямую трансляцию инаугурации Джо Байдена можно посмотреть на Фактах ICTV.