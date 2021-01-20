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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

ВОЗ ожидает, что смертность от Covid-19 превысит 100 тыс. за неделю

Всемирная организации здравоохранения ожидает, что смертность от коронавируса превысит 100 тысяч в неделю. По их прогнозам, это должно произойти в ближайшее время.

Об этом заявил ведущий эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

— Ожидается, что в ближайшее время глобальная смертность от Covid-19 превысит 100 тыс. в неделю, — говорится в сообщении.

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Для сравнения, за прошедшую неделю зафиксировали более 93 тыс. смертельных случаев.

Вакцинация против Covid-19

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена проблемой доступности вакцин от коронавируса из-за неравномерного ее распределения.

Глава ВОЗ отметил, что мир находится на грани катастрофического нравственного падения.

Почти все страны-изготовители вакцин предпочли ее распространению среди своего населения, но такой подход обречен на провал, потому что он поднимет цены и будет способствовать накоплению запасов.

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