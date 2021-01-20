Еврокомиссия планирует к лету вакцинировать от Covid-19 70% взрослых

Европейская комиссия планирует на этой неделе обсудить вопрос ускорения темпов вакцинации против коронавируса и введение общего паспорта прививок.

Комиссия хочет, чтобы за следующие несколько месяцев в Европе вакцину получили 70% всего взрослого населения.

— Наша цель — вакцинировать к лету 70% нашего взрослого населения. Это может стать поворотным моментом в нашей борьбе с вирусом, — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то же время еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес отметила, что в случае замедления процесса вакцинации возможно увеличение риска третьей волны коронавируса, вероятно, еще более жесткой.

Дефицит вакцины в скором времени планируется преодолеть и до марта прививки должны сделать 80% людей старше 80 лет и 80% медицинского персонала.

Вакцинация против коронавируса

Глава отдела вакцин в Фонде медицинских исследований Wellcome Чарли Веллер отметила, что глобальные пробелы в доступе к вакцинам от коронавируса вызывают беспокойство относительно дальнейшего распространения вируса, которое может привести к появлению новых опасных штаммов, ослабление медицины и дальнейшего ущерба экономике.

Всего в Европе уже получили 24 млн доз вакцины, однако большинство стран еще не начали делать прививки.

Источник: DW