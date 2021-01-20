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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Европарламент хочет остановить строительство Северного потока-2 из-за задержания Навального — СМИ

Из-за задержания российского оппозиционера Алексея Навального Европарлмент может потребовать остановить строительство газопровода Северный поток-2.

Также не исключено, что он будет требовать ввести санкции против России. Об этом сообщает немецкое СМИ Der Spiegel.

Согласно информации издания, санкции предлагают ввести против физических и юридических лиц, причастных к решению о задержании Алексея Навального.

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Также под новые ограничения могут попасть ответственные за нападение на российских оппозиционеров, российские олигархи, члены ближнего круга президента России Владимира Путина и медиа-пропагандисты.

Задержание Навального

17 января российский оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он долгое время лечился после отравления Новичком.

При прохождении паспортного контроля в аэропорту Шереметьево он был задержан.

С 29 декабря Навальный находится в федеральном розыске России за дело Ив Роше, где судили его брата, которого обвиняли в якобы хищении и легализации денег французской фирмы.

Тогда Навальный получил условный срок. Сейчас суд оставил оппозиционера в следственном изоляторе до 15 февраля.

Источник: Der Spiegel

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