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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Сохранил традицию: Трамп оставил личную записку Джо Байдену

45 президент США Дональд Трамп оставил своему преемнику Джо Байдену традиционную личную записку, которую глава Белого дома передает следующему главе государства в день инаугурации.

Источники CNN утверждают, что эта записка продолжает тему прощального выступления Трампа, в котором он молился об успехе страны и новой администрации.

Также бывший вице-президент Майк Пенс оставил записку избранному вице-президенту Камале Харрис. Однако, это было ожидаемо. На прошлой неделе Харрис и Пенс разговаривали по телефону.

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Присяга Байдена и Гаррис

Джо Байден принес присягу президента США и официально стал 46-м лидером Соединенных Штатов. На церемонии инаугурации Байдена к присяге привел главный судья Верховного суда Джон Робертс на Западном фронте Капитолия.

Перед этим присягу вице-президента США приняла Камала Харрис, которая стала первой в истории США женщиной на этом посту.

Источник: CNN

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