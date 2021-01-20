Садыр Жапаров с результатом 79,2% или 1 млн 105 тыс. 248 голосов стал новым президентом Кыргызстана. ЦИК 20 января объявила его победителем досрочных выборов.

Центризбирком вложился в официальные сроки объявления результатов выборов – до 24 января.

Его инаугурация состоится в Бишкеке 28 января. В этот день ему выдадут нагрудный знак и штандарт (флаг) президента с его выгравированными фамилией, именем и отчеством, а также датами срока полномочий.

Читайте Садыр Жапаров объявил себя исполняющим обязанности президента Кыргызстана

О том, что победителем выборов в Кыргызстане станет Садыр Жапаров, стало известно еще 10 января – в день голосования.

ЦИК сообщила, что предварительно Жапаров набирает 79,5% голосов, а у его ближайшего соперника — Адахана Мадумарова — 6,52%.

Тогда же стало ясно, что второго тура не будет, потому что за Жапарова проголосовали более 50% избирателей.

Джерело: uzreport