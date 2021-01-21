Африканский штамм Covid-19 может снизить эффективность вакцинации — исследование

Новая мутация коронавируса, которую обнаружили в Южно-Африканской Республике, может быть более стойкой к антителам. Это может снизить эффективность вакцин от Covid-19.
К такому выводу пришли ученые во время проведения исследования.
— Новая мутация коронавируса 501Y.V2, “ускользает” от антител, которые вводят с помощью плазмы крови от людей, которые ранее выздоровели от заболевания, — сообщили исследователи.
Однако сейчас все еще проводятся исследования относительно того, насколько разработанные вакцины смогут справиться с такой мутацией и возможно ли повторное заражение.
Вместе с тем, уже известно, что мутация 501Y.V2 на 50% заразнее, чем предыдущие. Сейчас ее уже зафиксировали в более чем 20 странах.
В декабре 2020 года стало известно, что в Южно-Африканской Республике обнаружили новый вариант Covid-19. Эпицентром этой разновидности инфекции стал округ Нельсон Мандела Бэй в провинции Восточный Кейп.
Тогда же власти страны сообщили, что вторая волна пандемии в ЮАР началась именно из-за новой мутации.
Источник: bioRxiv