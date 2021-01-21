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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Африканский штамм Covid-19 может снизить эффективность вакцинации — исследование

Новая мутация коронавируса, которую обнаружили в Южно-Африканской Республике, может быть более стойкой к антителам. Это может снизить эффективность вакцин от Covid-19.

Африканский штамм Covid-19 может снизить эффективность вакцинации — исследование

К такому выводу пришли ученые во время проведения исследования.

— Новая мутация коронавируса 501Y.V2, “ускользает” от антител, которые вводят с помощью плазмы крови от людей, которые ранее выздоровели от заболевания, — сообщили исследователи.

Однако сейчас все еще проводятся исследования относительно того, насколько разработанные вакцины смогут справиться с такой мутацией и возможно ли повторное заражение.

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Вместе с тем, уже известно, что мутация 501Y.V2 на 50% заразнее, чем предыдущие. Сейчас ее уже зафиксировали в более чем 20 странах.

В декабре 2020 года стало известно, что в Южно-Африканской Республике обнаружили новый вариант Covid-19. Эпицентром этой разновидности инфекции стал округ Нельсон Мандела Бэй в провинции Восточный Кейп.

Тогда же власти страны сообщили, что вторая волна пандемии в ЮАР началась именно из-за новой мутации.

Источник: bioRxiv

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