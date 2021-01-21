Президент США после инаугурации принял первые решения. Находясь в президентской комнате в Капитолии, он подписал три документа на посту президента.
Глава Белого дома подписал провозглашения Дня инаугурации, номинации на должности в правительстве и номинации на другие должности.
Также он подписал указы:
- о возвращении США в ВОЗ;
- о возвращении США в Парижское соглашение по климату;
- об остановке строительства стены на границе с Мексикой;
- об отмене введенных Трампом ограничений на въезд из ряда мусульманских стран.
Джо Байден официально стал 46-м президентом США 20 января 2021 года, произнеся соответствующую присягу.
BREAKING: Pres. Joe Biden signs #InaugurationDay proclamation, including nominations to Cabinet positions. https://t.co/qjeUynJUdz pic.twitter.com/vlhRTTIY5X
— ABC News (@ABC) January 20, 2021
Речь Байдена
78-летний Джозеф Байден стал самым старшим по возрасту главой Белого дома. Положа руку на Библию, он зачитал присягу, в которой поклялся защищать Конституцию США.
В своей речи после присяги Байден сказал, что день инаугурации стал праздником демократии, а воля народа была услышана.
Полный текст инаугурационной речи Джо Байдена читайте в матерыалы Фактов ICTV.