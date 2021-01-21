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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Байден подписал первые решения на должности

Президент США после инаугурации принял первые решения. Находясь в президентской комнате в Капитолии, он подписал три документа на посту президента.

Глава Белого дома подписал провозглашения Дня инаугурации, номинации на должности в правительстве и номинации на другие должности.

Также он подписал указы:

  • о возвращении США в ВОЗ;
  • о возвращении США в Парижское соглашение по климату;
  • об остановке строительства стены на границе с Мексикой;
  • об отмене введенных Трампом ограничений на въезд из ряда мусульманских стран.

Джо Байден официально стал 46-м президентом США 20 января 2021 года, произнеся соответствующую присягу.

Речь Байдена

78-летний Джозеф Байден стал самым старшим по возрасту главой Белого дома. Положа руку на Библию, он зачитал присягу, в которой поклялся защищать Конституцию США.

В своей речи после присяги Байден сказал, что день инаугурации стал праздником демократии, а воля народа была услышана.

Полный текст инаугурационной речи Джо Байдена читайте в матерыалы Фактов ICTV.

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