Президент США Джо Байден приостановил реализацию проекта строительства нефтепровода Keystone XL из канадской провинции Альберта к нефтеперерабатывающим заводам на побережье Мексиканского залива.

Подписанный указ был опубликован на сайте Белого дома 20 января.

Еще в 2015 году этот проект строительства был заблокирован Бараком Обамой, а Дональдомм Трампом в 2019 году восстановлен.

— Одобрение трубопровода Keystone XL не пойдет на пользу национальным интересам США, — говорится в указе Байдена.

В указе отмечается, что нефтепровод не слишком важен для энергетической безопасности США и подрывает лидерство страны в области борьбы с изменением климата.

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Кроме того премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что решением Байдена об отзыве разрешения на строительство нефтепровода он разочарован.

По его словам, они приветствуют приверженность президента Байдена по борьбе с изменением климата и несмотря на разочарование признают решение о выполнении предвыборного обещания относительно Keystone XL.

Джо Байден также намерен обсудить свое решение в ходе телефонного разговора с Трюдо.

Премьер-министр Альберты Джейсон Кенни заявил во время пресс-конференции, что глубоко обеспокоен таким решением Байдена.

— Для экономики Канады и Альберты — это удар. К сожалению, это оскорбление, направленная на важнейшего союзника и торгового партнера Соединенных Штатов, — сказал Кенни.

Решения Байдена

Президент США Джо Байден после инаугурации принял первые решения. Находясь в президентской комнате в Капитолии, он подписал три документа.

Глава Белого дома подписал провозглашения Дня инаугурации, номинации на должности в правительстве и номинации на другие должности, а также возврат США к ВОЗ и Парижской климатического соглашения.

Источник: Белый дом