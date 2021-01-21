Президент США Джо Байден приостановил реализацию проекта строительства нефтепровода Keystone XL из канадской провинции Альберта к нефтеперерабатывающим заводам на побережье Мексиканского залива.
Подписанный указ был опубликован на сайте Белого дома 20 января.
Еще в 2015 году этот проект строительства был заблокирован Бараком Обамой, а Дональдомм Трампом в 2019 году восстановлен.
— Одобрение трубопровода Keystone XL не пойдет на пользу национальным интересам США, — говорится в указе Байдена.
В указе отмечается, что нефтепровод не слишком важен для энергетической безопасности США и подрывает лидерство страны в области борьбы с изменением климата.
Кроме того премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что решением Байдена об отзыве разрешения на строительство нефтепровода он разочарован.
По его словам, они приветствуют приверженность президента Байдена по борьбе с изменением климата и несмотря на разочарование признают решение о выполнении предвыборного обещания относительно Keystone XL.
Джо Байден также намерен обсудить свое решение в ходе телефонного разговора с Трюдо.
Премьер-министр Альберты Джейсон Кенни заявил во время пресс-конференции, что глубоко обеспокоен таким решением Байдена.
— Для экономики Канады и Альберты — это удар. К сожалению, это оскорбление, направленная на важнейшего союзника и торгового партнера Соединенных Штатов, — сказал Кенни.
Решения Байдена
Президент США Джо Байден после инаугурации принял первые решения. Находясь в президентской комнате в Капитолии, он подписал три документа.
Глава Белого дома подписал провозглашения Дня инаугурации, номинации на должности в правительстве и номинации на другие должности, а также возврат США к ВОЗ и Парижской климатического соглашения.
Источник: Белый дом