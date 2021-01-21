Нам нужно поговорить: Байден впервые прокомментировал записку Трампа

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал записку Дональда Трампа, которую тот оставил в Овальном кабинете.

Журналистам он рассказал, что письмо Трампа наполнен великодушными словами.

Таким образом Байден опроверг слухи в соцсетях, что Трамп написал Joe, you know I won — Джо, ты знаешь, что я победил.

Содержание записки Байден не раскрывал, объяснив, что она содержит частную информацию.

— Президент написал очень великодушного письма. Он частный, я не буду говорить о нем, пока не поговорю с ним, — заявил Байден.

Письмо от действующего к новоизбранному президенту в день инаугурации — одна из многих избирательных традиций США.

Накануне неофициальные источники утверждали, что письмо Трампа содержал пожелания успехов новой администрации Байдена.

Инаугурация Байдена

В среду, 20 января, в США состоялась инаугурация Джо Байдена, который стал 46-м президентом США. Пост вице-президента заняла Камала Харрис.

Первоначально после инаугурации Джо Байден отменил некоторые указы, принятые Дональдом Трампом в течение 2016-2020 годов.

Также в ближайшее время Сенат примет на должностях новую команду демократов. Первым утверждением кандидатуры, выдвинутой лично Байденом, стала Аврил Хейнс.

Она стала первой женщиной, возглавившей национальную разведку США.