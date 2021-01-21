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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Первое решение Байдена об импичменте Трампу

Президент США Джо Байден предоставит Сената право принимать решение об импичменте бывшему американскому лидеру Дональду Трампу.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Байден все технические вопросы по процедуре импичмента Трампа оставит Сенату. Так сенаторы смогут выполнить свой конституционный долг.

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Также Джен Псаки отметила, что президент США пока не планирует телефонные разговоры с экс-президентом Дональдом Трампом.

— Мы концентрируем внимание на том, чтобы двигаться вперед, и на пакете мер по борьбе с последствиями пандемии, вызванной коронавирусом, — подчеркнула пресс-секретарь.

Последние дни президентства Трампа

В последние дни президентства Дональд Трамп якобы планировал в последние дни своего президентства объявить о своем досрочном помиловании.

Дело касается протестов в США, захвата Капитолия и процедуры импичмента, которую запустил Конгресс США.

Источник: Белый дом

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