Президент США Джо Байден предоставит Сената право принимать решение об импичменте бывшему американскому лидеру Дональду Трампу.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Байден все технические вопросы по процедуре импичмента Трампа оставит Сенату. Так сенаторы смогут выполнить свой конституционный долг.

Также Джен Псаки отметила, что президент США пока не планирует телефонные разговоры с экс-президентом Дональдом Трампом.

— Мы концентрируем внимание на том, чтобы двигаться вперед, и на пакете мер по борьбе с последствиями пандемии, вызванной коронавирусом, — подчеркнула пресс-секретарь.

Последние дни президентства Трампа

В последние дни президентства Дональд Трамп якобы планировал в последние дни своего президентства объявить о своем досрочном помиловании.

Дело касается протестов в США, захвата Капитолия и процедуры импичмента, которую запустил Конгресс США.

Источник: Белый дом