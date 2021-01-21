PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

После 10 месяцев перерыва: Шри-Ланка открыла границы для туристов

Шри-Ланка снова пускает туристов после того, как закрыла границы для посетителей в течение почти 10 месяцев из-за пандемии коронавируса.

После 10 месяцев перерыва: Шри-Ланка открыла границы для туристов

Действия правительства в четверг рассматриваются как попытка возродить туристическую отрасль островного государства, которая сильно пострадала от пандемии.

Туризм составляет около 5% экономики Шри-Ланки, и до пандемии там непосредственно работало 250 тыс. человек, а косвенно — до 3 млн человек.

Читайте
В Китае строят огромный карантинный центр из-за вспышки Covid-19

Согласно новому графику, посетители должны пройти тестирование в своей стране за 72 часа до вылета, когда они прибудут в отель, и снова через семь дней. Им будет разрешено путешествовать по 14 туристическим зонам, не смешиваясь с местным населением.

Для размещения туристов выделено около 180 гостиниц.

Коронавирус в мире

Количество больных коронавирусом с каждым днем ​​растет. Страны вводят новые карантинные ограничения или продлевают те, которые уже есть.

Подробнее о карантине и коронавирусе в мире, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: AP

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх