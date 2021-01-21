Шри-Ланка снова пускает туристов после того, как закрыла границы для посетителей в течение почти 10 месяцев из-за пандемии коронавируса.

Действия правительства в четверг рассматриваются как попытка возродить туристическую отрасль островного государства, которая сильно пострадала от пандемии.

Туризм составляет около 5% экономики Шри-Ланки, и до пандемии там непосредственно работало 250 тыс. человек, а косвенно — до 3 млн человек.

Согласно новому графику, посетители должны пройти тестирование в своей стране за 72 часа до вылета, когда они прибудут в отель, и снова через семь дней. Им будет разрешено путешествовать по 14 туристическим зонам, не смешиваясь с местным населением.

Для размещения туристов выделено около 180 гостиниц.

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