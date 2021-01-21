Коронавирус в мире стремительно распространяться. По данным ВОЗ, общее число заболевших достигло 95 612 831. От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерло 2 066 176 человек. За сутки их количество увеличилось на 16 тысяч.
Уже длительное время лидерами антирейтинга остаются Соединенные Штаты, где число заболевших превысило 20 млн.
Страны с наибольшим количеством больных:
- США — 24 037 236 (+152 937)
- Индия — 10 610 883 (+15 223)
- Бразилия — 8 573 864 (+62 094);
- Россия — 3 655 839 (+21 887)
- Великобритания — 3 505 758 (+38 905).
Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:
- США — 398 435 (+2 280)
- Бразилия — 211 491 (+1 192);
- Индия — 152 869 (+151)
- Великобритания — 93 290 (+1 820)
- Италия — 83 681 (+524).
В рейтинге по количеству больных Украина занимает 17 место — между Ираном и Перу.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро четверга, 21 января, в Украине обнаружили 1177621 случай коронавируса.
За последние сутки опасная болезнь подтвердилась еще у 5 583 человек. Было осуществлено более 41,5 тыс. тестирований. Среди заболевших — 173 ребенка и 229 медработников.