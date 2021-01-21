PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Более 15 тыс. смертей в сутки: статистика коронавируса в мире на 21 января

Коронавирус в мире стремительно распространяться. По данным ВОЗ, общее число заболевших достигло 95 612 831. От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерло 2 066 176 человек. За сутки их количество увеличилось на 16 тысяч.

Более 15 тыс. смертей в сутки: статистика коронавируса в мире на 21 января

Уже длительное время лидерами антирейтинга остаются Соединенные Штаты, где число заболевших превысило 20 млн.

Страны с наибольшим количеством больных:

  • США — 24 037 236 (+152 937)
  • Индия — 10 610 883 (+15 223)
  • Бразилия — 8 573 864 (+62 094);
  • Россия — 3 655 839 (+21 887)
  • Великобритания — 3 505 758 (+38 905).
Читайте
Адаптация вакцин под новые штаммы и поставки в Украину - коронавирус 21 января

Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:

  • США — 398 435 (+2 280)
  • Бразилия — 211 491 (+1 192);
  • Индия — 152 869 (+151)
  • Великобритания — 93 290 (+1 820)
  • Италия — 83 681 (+524).

В рейтинге по количеству больных Украина занимает 17 место — между Ираном и Перу.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 21 января, в Украине обнаружили 1177621 случай коронавируса.

За последние сутки опасная болезнь подтвердилась еще у 5 583 человек. Было осуществлено более 41,5 тыс. тестирований. Среди заболевших — 173 ребенка и 229 медработников.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка