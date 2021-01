Инаугурация 46-го президента США Джо Байдена в Вашингтоне 20 января стало главной темой дня и ожидаемо заполонила первые полосы ведущих изданий.

В основном авторы материалов называют приход Байдена в Белый дом моментом исцеления и единства, который должен положить конец хаотическим и дерзким различиям во время четырехлетнего правления Дональда Трампа.

— Сегодня мы празднуем триумфе не кандидата, а дела — дела свободы, — сказал Байден.

В своей 20-минутной речи во время инаугурации президент Байден призвал Америку “прекратить варварскую войну”.

Факты ICTV собрали обзор мировых изданий после принесения присяги Джо Байденом.

Сразу несколько изданий сосредоточились на возвращении демократических ценностей в США. Так, британский The Guardian, The Independent, американские The New York Times и The Financial Times, канадская National Post вышли с заголовками: Демократия победила.

The front page of The New York Times for Jan. 21, 2021. pic.twitter.com/BgJlU0BEvh — The New York Times (@nytimes) January 21, 2021

Британское издание The Daily Star назвал Дональда Трампа Невероятным дураком (The Incredible Sulk, — Ред.) из-за того, что он покинул Белый дом, оставив своему преемнику Джо Байдена записку.

Между тем The Times и The Washington Post подчеркнули необходимость устранения разногласий: Время для единства и Байден: Единство — это путь.

The front page of Thursday’s Washington Post. pic.twitter.com/7o1exVi5g3 — The Washington Post (@washingtonpost) January 21, 2021

Британское издание Metro использовала снимок Байдена во время принесения присяги и использовала слова 45-го президента США Дональда Трампа: Теперь сделаем Америку снова большой. В то же время, издание добавило: Ты готов, устойчивый Джо?

Tomorrow’s paper tonight NOW MAKE AMERICA GREAT AGAIN Joe Biden sworn in as the 46th President

‘End this uncivil war’, says new man in the White House#TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/vVrnxpiswq — Metro (@MetroUK) January 20, 2021

Поскольку отношения стран ЕС с Трампом были напряженными, в Европе многие после результатов выборов президента США выдохнули с облегчением касательно перспектив работы с новой администрацией.

Читайте Сенатор Сандерс пришел на инаугурацию в варежках и стал мемом

Итальянская La Reppublica описала момент принесения присяги как Освобождение Америки, а в Испании El Mundo использовала изображение Байдена и его жены Джилл Байден со словами: Hay mucho que sanar en EEUU, что переводится примерно как У нас есть много чего для лечения США.

Portada de EL MUNDO del jueves 21 de enero Ya disponible en Orbyt y cada día en tu quiosco con la mejor información pic.twitter.com/X8FCgU5Yb8 — EL MUNDO (@elmundoes) January 20, 2021

В Ирландии не смогли пройти мимо предыдущих заявлений Байдена относительно его ирландского корни. Издание The Irish Examiner назвал приход Байдена Новым днем, а в The Irish Times отметили, что победа Байдена сбросит тон напряжения в мире.

Однако Китай вряд ли увидит существенные изменения в своих отношениях с США. Байден, вероятно, будет применять такой же жесткий подход к Пекину как и Трамп.

В Гонконге газета South China Morning Post опубликовала изображение Байдена, вице-президента Камалы Харрис и их супругов, которые махали руками с лестницы Белого дома, написав: Мир просыпается для нового американского лидера.

Good morning. Here are today’s front page and headlines: pic.twitter.com/EyqO6xfT0Q — SCMP News (@SCMPNews) January 20, 2021

20 января Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом США. Вице-президентом стала Камала Харрис — первая женщина в истории Штатов на этом посту.

Во время церемонии национальный гимн США исполнила певица Леди Гага. Также выступили кантри-исполнитель Гарт Брукс и поп-дива Дженнифер Лопес.