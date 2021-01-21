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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

В США супруги после 70 лет брака умерли от Covid-19 с разницей в 19 минут

В США супружеская пара умерла от Covid-19 с интервалом в 19 минут, держась за руки в больнице. В конце декабря они отметили 70-летие брака.

В США супруги после 70 лет брака умерли от Covid-19 с разницей в 19 минут

Дети супругов поделились историей своих родителей. 89-летнего Дика Мика и его 87-летнюю жену Ширли госпитализировали в больницу в начале января.

Сначала их поместили в разные палаты. Однако по просьбе детей супругов переместили в общую палату.

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Муж и жена были в очереди на прививку от Covid-19. Они умерли за три дня до вакцинации.

Первой умерла Ширли Мик, во время этого она держала за руку своего мужа. Вскоре умер и Дик. Супруги воспитали пятерых детей, 13 внуков и 28 правнуков.

В США пара после 53 лет брака умерла от Covid-19

Супружеская пара из Техаса в США умерла от Covid-19 с интервалом в один час, держась в больнице за руки. Пара поженилась 53 года назад.

Сначала их госпитализировали отдельно, однако впоследствии поместили в одну палату. У пары было двое детей, пятеро внуков и четверо правнуков.

Источник: WMC Action News 5

Фото: Pixabay

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