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Факты / Мир
Софія Телішевська |

В США назначили и.о. главы Пентагона и временного Госсекретаря

Джо Байден назначил временного руководителя Государственного департамента вместо Майка Помпео. Теперь обязанности госсекретаря будет выполнять Дэниэл Смит.

Смит будет на посту, пока американский Сенат не одобрит кандидата, которого предложит Байден. Новый президент США хочет видеть госсекретарем Энтони Блинкена.

Смит был директором Института внешней службы (FSI), которая занимается подготовкой американских дипломатов. В 2018 году он получил высшее дипломатическое звание Госдепартамента США.

Также президент США назначил исполняющим обязанности главы Пентагона Дэвида Норквиста. Во время президентства Дональда Трампа Норквист занимал пост заместителя министра обороны.

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Источник: The Hill

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