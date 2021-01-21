Специалисты австрийской компании Nanographics из Вены впервые сделали трехмерную фотографию коронавируса SARS-CoV-2.

До сих пор использовали только изображения компьютерной модели вируса.

Для создания 3D-снимка австрийские ученые использовали данные своих коллег из университета Цинхуа, что в Пекине. Китайским ученым ранее удалось выделить из проб неповрежденные части коронавируса, отсканировать их и сохранить в цифровом формате.

Им также удалось сфотографировать реальные образцы вируса, в которых почти не была изменена структура спаечных белков.

— Раньше мы визуализировали научно точные атомистические модели SARS-CoV-2. Сейчас мы предлагаем вам посмотреть на настоящий вирион SARS-CoV-2 в 3D. С помощью наших коллег из KAUST мы смогли превратить эти сканы в потрясающие визуализации, отражающие форму вирионов SARS-CoV-2, — заявили в Nanographics.

Саму 3D-модель немножко отредактировали, чтобы сделать лучшей для восприятия. Ученые раскрасили структуру вируса разными цветами. Также отмечается, что вирусы не имеют привычного для человека цвета.

На основе полученных сканов, ученые из Nanographics и создали реальную 3D-фотографию SARS-CoV-2. Благодаря этому снимку теперь подробно можно рассмотреть отдельные экземпляры вируса.

Также компания создала интерактивный просмотрщик 360º, который позволяет сравнить исходные данные крио-ЭТ и их визуализацию.

Компания Nanographics является дочерней компанией Технического университета Вены.

Вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь Covid-19, зафиксировали в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.

Источник: Nanographics