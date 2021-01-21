В Австрии будут бесплатно выдавать тесты на антиген к Covid-19

Правительство Австрии утвердило решение предлагать бесплатные Covid-тесты на антиген в аптеках по всей стране. Тесты будут доступны по карте медицинского обслуживания.

Резолюция была инициирована Социал-демократической партией. Она получила поддержку со стороны всех других основных партий, кроме ультраправой Партии свободы.

Резолюция станет законом в ближайшие дни, после чего “бесплатные тесты должны быть распространены как можно быстрее”.

Тесты на антиген будут закупаться государством и доступны во всех аптеках страны. Согласно плану, австрийцы смогут или немедленно проверить себя, или отложить тесты, пока они не почувствуют себя плохо или не вступят в контакт с кем-то, кто заболел Covid-19.

Такие тесты дают результат в течение 15 минут, однако они имеют меньшую точность, чем ПЦР-тесты.

Карантин в Австрии

В Австрии продолжили общенациональный карантин до 7 февраля в связи с распространением коронавируса.

Об этом е заявил канцлера Курц во время пресс-конференции. Он отметил, что правительству пришлось действовать с учетом распространения новых вирусных мутаций, которые сделали Covid-19 более распространенным.

Источник: The Local