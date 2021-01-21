В Венгрии выдали временное разрешение на использование российской вакцины против коронавируса Спутник V.

Вещество на территории страны будут применять в течение шести месяцев.

— Мы дали разрешение на использование вакцины на территории страны, — уточнили в Венгерском национальном институте фармации и питания (OGYÉI).

Разрешение выдали только на полгода. По окончанию этого срока его могут продлить еще на шесть месяцев.

Кроме того, венгерский регулятор добрил вакцину против коронавируса компании AstraZeneca.

Вакцина против коронавируса

В мире уже больше месяца людей прививают против коронавируса.

Венгрия еще в конце декабря 2020 года получила 6 тыс. доз российской вакцины.

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Источник: Politico