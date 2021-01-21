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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

В Венгрии разрешили использовать российскую вакцину против Covid-19

В Венгрии выдали временное разрешение на использование российской вакцины против коронавируса Спутник V.

Вещество на территории страны будут применять в течение шести месяцев.

— Мы дали разрешение на использование вакцины на территории страны, — уточнили в Венгерском национальном институте фармации и питания (OGYÉI).

Разрешение выдали только на полгода. По окончанию этого срока его могут продлить еще на шесть месяцев.

Кроме того, венгерский регулятор добрил вакцину против коронавируса компании AstraZeneca.

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Вакцина против коронавируса

В мире уже больше месяца людей прививают против коронавируса.

Венгрия еще в конце декабря 2020 года получила 6 тыс. доз российской вакцины.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Politico

Фото: Pexels

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