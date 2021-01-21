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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Впервые с 2010 года: демократы получили формальный контроль над Сенатом США

Депутаты Демократической партии формально получили контроль над Сенатом США впервые с 2010 года. Хотя верхняя палата Конгресса (Сенат) состоит из 50 демократов и 50 республиканцев, первые имеют явное преимущество.

Трое сенаторов, входящих в партию демократов, приняли присягу. Это Джон Оссофф, Рафаэль Уорнок и Келли Леффлер. Кроме того, новоизбранный вице-президент США Камала Харрис также представляет демократов и может голосовать при равенстве голосов.

Таким образом демократы получили преимущество в Сенате. Они озвучили основные приоритеты в работе:

  • преодоление пандемии коронавируса;
  • импичмент 45-му президенту США Дональду Трампу;
  • утверждение новых министров.
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Инаугурация Байдена

20 января состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента США Джозефа Байдена. Он и новый вице-президент Камала Харрис приняли присягу.

На мероприятии выступали Дженифер Лопес и Леди Гага, которая исполнила гимн. Подробнее о том, как прошла инаугурация Байдена, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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