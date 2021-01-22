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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Из-за атмосферы токсичности: генерал-губернатор Канады Пейетт ушла в отставку

В Канаде генерал-губернатор Жюли Пейетт объявила об отставке из-за скандала со своими подчиненными.

Жюли Пейетт

Она опубликовала заявление, где сообщила о своем решении.

— Каждый человек имеет право на здоровую и безопасную рабочую среду в любое время и при любых обстоятельствах. Похоже, так было не всегда в канцелярии секретаря генерал-губернатора, — указала Жюли Пейетт.

По ее словам, в коллективе за последние месяцы ее работы возникла напряженность, что толкнуло ее на такой шаг.

Скандал с Пейетт

Телеканал CBC сообщил, что причиной отставки стала атмосфера токсичности в коллективе.

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После этого началась проверка, в ходе которой выяснилось, что Пейетт позволяет себе публично ругать и унижать сотрудников Ридо-холла.

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Источник: The Governor General of Canada, CBC

Фото: Getty Images

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