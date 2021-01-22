В Европейском Союзе не спешат вводит так называемые паспорта о подтверждении вакцинации против коронавируса.

Во время видеоконференции, которая прошла 21 января, лидеры стран ЕС обсудили борьбу с пандемией, призвали европейцев меньше путешествовать, а представителей властей государств ускорить процесс вакцинации. Однако по поводу паспортов решение не приняли.

Они сошлись на мнении, что такие документы пока вводить очень рано.

Такие паспорта теоретически могут использовать путешественники. Актуальным этот вопрос будет ближе к лету, когда начнутся отпуска.

Пока обсуждается вопрос, будет ли это единый формат и в каких сферах его можно будет использовать.

Паспорт о вакцинации

После начала обсуждения возможности введения паспортов о вакцинации против коронавируса в ЕС призвали не спешить с таким шагом.

По мнению лидеров, это может вызвать разочарование у граждан.

Подробнее о паспортах вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: RTL