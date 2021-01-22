PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Пока рано: ЕС не согласовал введение паспортов о вакцинации от Cоvid-19

В Европейском Союзе не спешат вводит так называемые паспорта о подтверждении вакцинации против коронавируса.

коронавірус, карантин

Во время видеоконференции, которая прошла 21 января, лидеры стран ЕС обсудили борьбу с пандемией, призвали европейцев меньше путешествовать, а представителей властей государств ускорить процесс вакцинации. Однако по поводу паспортов решение не приняли.

Они сошлись на мнении, что такие документы пока вводить очень рано.

Такие паспорта теоретически могут использовать путешественники. Актуальным этот вопрос будет ближе к лету, когда начнутся отпуска.

Пока обсуждается вопрос, будет ли это единый формат и в каких сферах его можно будет использовать.

Читайте
Введение паспортов вакцинации от Covid-19 для украинцев - Радуцкий назвал условие

Паспорт о вакцинации

После начала обсуждения возможности введения паспортов о вакцинации против коронавируса в ЕС призвали не спешить с таким шагом.

По мнению лидеров, это может вызвать разочарование у граждан.

Подробнее о паспортах вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: RTL

Фото: Pexels

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх