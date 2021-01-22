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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Более 2 млн смертей: статистика коронавируса в мире на 22 января

В мире по состоянию на пятницу, 22 января, зафиксировали 96 012 792 случая коронавируса, за сутки — 399 963.

Более 2 млн смертей: статистика коронавируса в мире на 22 января

От осложнений, которые вызвал Covid-19, в мире умерли 2 075 870 пациентов, за сутки — 9 694.

Страны с наибольшим количеством больных:

  • США — 24 225 155 (+187 919)
  • Индия — 10 625 428 (+14 545)
  • Бразилия — 8 638 249 (+64 385);
  • Россия — 3 677 352 (+21 513)
  • Великобритания — 3 543 650 (+37 892).

Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:

  • США — 402 803 (+4 368)
  • Бразилия — 212 831 (+1 340);
  • Индия — 153 032 (+163)
  • Великобритания — 94 580 (+1 290)
  • Италия — 84 202 (+521).

Карантин в мире

Американская компания Pfizer взяла на себя обязательство поставить в 2021 году до 40 млн доз вакцины от коронавируса в бедные страны.

Известный американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса.

В аэропорту Амстердама в Нидерландах пограничники задержали туристов с фальшивыми тестами на коронавирус.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 22 января обнаружили 5 348 новых случаев.

Всего за все время пандемии заразились 1 182 969 украинцев. Было проведено более 43 тыс. тестирований (методом ПЦР — 23410, методом ИФА — 20183). В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников.

Фото: Depositphotos

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