В мире по состоянию на пятницу, 22 января, зафиксировали 96 012 792 случая коронавируса, за сутки — 399 963.
От осложнений, которые вызвал Covid-19, в мире умерли 2 075 870 пациентов, за сутки — 9 694.
Страны с наибольшим количеством больных:
- США — 24 225 155 (+187 919)
- Индия — 10 625 428 (+14 545)
- Бразилия — 8 638 249 (+64 385);
- Россия — 3 677 352 (+21 513)
- Великобритания — 3 543 650 (+37 892).
Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:
- США — 402 803 (+4 368)
- Бразилия — 212 831 (+1 340);
- Индия — 153 032 (+163)
- Великобритания — 94 580 (+1 290)
- Италия — 84 202 (+521).
Карантин в мире
Американская компания Pfizer взяла на себя обязательство поставить в 2021 году до 40 млн доз вакцины от коронавируса в бедные страны.
Известный американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса.
В аэропорту Амстердама в Нидерландах пограничники задержали туристов с фальшивыми тестами на коронавирус.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 22 января обнаружили 5 348 новых случаев.
Всего за все время пандемии заразились 1 182 969 украинцев. Было проведено более 43 тыс. тестирований (методом ПЦР — 23410, методом ИФА — 20183). В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников.