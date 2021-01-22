Распространение вакцины через механизм COVAX может начаться в феврале

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что глобальный механизм распределения вакцин от коронавируса COVAX может запуститься уже в феврале. Однако для этого необходимо завершить заключение соглашения с фармацевтической компанией Pfizer.
— Я рад сообщить, что COVAX подписал соглашение с Pfizer/BioNTech на получение до 40 млн доз вакцины, — заявил Гебрейесус.
При этом он отметил, что в первом квартале 2021 года ожидается поставка еще около 150 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca.
— В совокупности эти объявления означают, что COVAX может начать поставки вакцин в феврале, при условии, что мы сможем завершить соглашение о поставке вакцины Pfizer, а также включить в список использования в чрезвычайных ситуациях вакцины AstraZeneca, — добавил директор ВОЗ.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/e2rmL2rrFu
— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 22, 2021
Ранее в ВОЗ заявляли, что они обеспокоены проблемой доступности вакцин от коронавируса из-за неравномерного ее распределения.
По словам главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса, почти все страны-производители вакцин предпочли распространять ее среди своего населения, но такой подход обречен на провал, поскольку он поднимет цены и будет способствовать накоплению запасов. Такие действия только продолжат пандемию, а также увеличат человеческие и экономические потери.