Распространение вакцины через механизм COVAX может начаться в феврале

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что глобальный механизм распределения вакцин от коронавируса COVAX может запуститься уже в феврале. Однако для этого необходимо завершить заключение соглашения с фармацевтической компанией Pfizer.

— Я рад сообщить, что COVAX подписал соглашение с Pfizer/BioNTech на получение до 40 млн доз вакцины, — заявил Гебрейесус.

При этом он отметил, что в первом квартале 2021 года ожидается поставка еще около 150 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca.

— В совокупности эти объявления означают, что COVAX может начать поставки вакцин в феврале, при условии, что мы сможем завершить соглашение о поставке вакцины Pfizer, а также включить в список использования в чрезвычайных ситуациях вакцины AstraZeneca, — добавил директор ВОЗ.

Ранее в ВОЗ заявляли, что они обеспокоены проблемой доступности вакцин от коронавируса из-за неравномерного ее распределения.

По словам главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса, почти все страны-производители вакцин предпочли распространять ее среди своего населения, но такой подход обречен на провал, поскольку он поднимет цены и будет способствовать накоплению запасов. Такие действия только продолжат пандемию, а также увеличат человеческие и экономические потери.