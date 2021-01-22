ВОЗ отреагировала на планы США вернуться к организации

Всемирная организация здравоохранения отреагировала на решение президента Джо Байдена о возврате США к организации.

В ВОЗ выразили радость, что страна останется ее полноправным членом.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус во время сессии исполнительного комитета ВОЗ.

— ВОЗ — это семья народов. Мы все рады, что США остаются, — сказал Гебреисус.

Кроме того, он добавил, что Всемирная организация здравоохранения ожидает продолжения партнерства, чтобы полноценно убедиться, что все страны начали вакцинацию против коронавируса в течение 100 дней 2021 года.

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Вакцины от коронавируса

В ВОЗ обеспокоены проблемой доступности вакцин от коронавируса неравномерным ее распределение. Там отметили, что разработчики в первую очередь предпочли для вакцинации препаратом свое население, что может негативно повлиять на общую картину.

По состоянию на 16 января в мире было произведено 37,9 млн прививок от коронавируса, средний показатель за день составляет 2,41 доз. Массовая вакцинация населения проходит в 49 странах.