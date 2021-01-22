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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Взорвался перед падением: в ЮАР упал вертолет, погибли пять медиков

В Южно-Африканской Республике в результате катастрофы медицинского вертолета погибли пять медиков.

Взорвался перед падением: в ЮАР упал вертолет, погибли пять медиков

Первым данные о трагедии сообщил владелец компании Netcare, занимающейся производством таких вертолетов.

По неподтвержденной информации, на борту пациентов не было. Вертолет направлялся за больными в одну из провинций, однако не долетел.

Сейчас свидетели утверждают, что перед падением вертолет взорвался.

Все обстоятельства и детали инцидента устанавливаются.

Взрыв в Сербии

В начале января в сербском городе Урошевац в кафе произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 42 человека.

Отмечается, что пострадавшим от 20 до 45 лет, также среди раненых — двое детей.

Полиция и спасатели отвергли версию теракта: во время проведения первоочередных действий они констатировали, что трагедия произошла из-за взрыва газового баллона.

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