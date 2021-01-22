ЕС хочет ввести новые ограничения на поездки внутри союза

Лидеры стран Европейского Союза на видеосаммите договорились оставить границы открытыми внутри блока, но согласились ввести ограничения на несущественные поездки из-за продолжения борьбы с коронавируса.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС должны держать свои границы открытыми, но они должны рассмотреть ограничения для несущественных поездок.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что выступать категорически против второстепенных поездок не стоит как внутри стран, так и за пределами ЕС.

— Для защиты единого рынка должны быть сделаны исключения для основных рабочих и грузов. Сплошное закрытия границ нанесет ущерб экономике, но не поможет сдержать вирус, — сообщила Урсула фон дер Ляйен.

В понедельник, 25 января, Европейская комиссия должна предложить новые меры по координации ограничений на поездки на фоне коронавируса и угрозы появления новых штаммов.

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В ЕС хотят на карты распространения коронавируса добавить новую темно-красную категорию, будет определять регионы, где вирус циркулирует на очень высоком уровне. Люди, прибывающие из этих районов, должны будут пройти тест перед вылетом или должны быть помещены в карантин по прибытии.

Комиссия также предложит новые меры безопасности для людей, путешествующих из третьих стран, среди которых Украина, включая требование пройти тестирование перед поездкой.

Паспорта вакцинации

В ЕС рассматривают вопрос о введении паспортов вакцинации против коронавируса. Эта мера позволит быстрее возродить туристическую отрасль, однако он также может вызвать разочарование у граждан.

Глава Европейского совета Шарль Мишель отметил, что с этим решением спешить не стоит.

Источник: Politico