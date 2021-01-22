По состоянию на 22 января в мире на коронавирус заболели уже 96 012 792 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 399 963 инфицированных.

Статистика по смертности также неутешительна — умерли от осложнений еще 9 694 больных, а с начала пандемии — 2 075 870.

Мировым лидером по количеству подтвержденных случаев инфицирования остаються США. Также Америка первая по количеству летальных исходов от Covid-19.

Все 27 стран Европейского союза согласились взаимно признавать экспресс-тесты на антиген и результаты ПЦР-тестов на наличие вируса SARS-CoV-2.

В то же время, в ЕС пока не спешат внедрять паспорта вакцинации от Covid-19, а лидеры стран ЕС призвали своих граждан меньше путешествовать.

США обяжут всех, кто прибывает в страну из-за границы, проходить обязательный карантин кроме отрицательного ПЦР-теста. Также Белый дом хочет обязать все штаты ввести масочный режим в общественном транспорте.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан заболел коронавирусом. Согласно протоколов безопасности он пропустит ближайший матч против Алавеса.

Коронавирус и карантин в Украине

За прошедшие сутки в Украине госпитализировали 1 900 человек из-за коронавируса, а статистике инфицированных добавилось еще 5 348 случаев заболевания Covid-19.

Министр МОЗ Украины Максим Степанов заявил, что в Украине планируют посчитать количество повторных случаев заражения коронавирусом, поскольку их больше. По словам чиновника, сейчас речь идет о сотнях случаев повторного инфицирования.

После завершения локдауна ученики столичных школ уже 25 января вернуться за парты. Также в случае ухудшения эпидемической ситуации в Киеве применят смешанную систему обучения.

Вакцина от коронавируса

Компании Pfizer и BioNTech заключили договор с ВОЗ о предоставлении собственной вакцины для программы COVAX. Партия доз вакцин будет небольшой и ее выделят преимущественно для медицинских работников в бедных странах.

Киев ведет переговоры по закупке 1 млн доз вакцины от Covid-19 для 500 тыс. жителей столицы. Виталий Кличко заявил, что вакцину закупят за счет городского бюджета.