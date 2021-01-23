В мире по состоянию на субботу, 23 января, зафиксировали 96 877 399 случаев коронавируса, за сутки — 600 790.

От осложнений, которые вызвал Covid-19, в мире умерли 2 098 879 пациентов, за сутки — 15 846.

Страны с наибольшим количеством больных:

США — 24 413 331 (+188 176)

Индия — 10 639 684 (+14 256)

Бразилия — 8 697 368 (+59 119)

Россия — 3 698 273 (+20 921)

Великобритания — 3 583 911 (+40 261).

Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:

США — 406 782 (+3 979)

Бразилия — 214 147 (+1 316)

Индия — 153 184 (+152)

Мексика — 146 174 (+1 803)

Великобритания — 95981 (+1 401).

Карантин в мире

Кипр смягчит требования к туристам при пересечении границы. Требования к туристам будет отличатся в зависимости от зон, из которых они будут прибывать: зеленая, оранжевая или красная.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране увеличилась смертность от коронавируса из-за нового штамма.

От коронавируса в возрасте 87 лет скончался американский телеведущий Ларри Кинг.

Президент США Джо Байден отметил, что в стране ухудшается экономический кризис, который спровоцировал Covid-19, и для борьбы с ним необходимы быстрые решения.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 23 января обнаружили 4 928 новых случаев. Было проведено более 40 тыс. тестирований. В частности, заболели 166 детей и 261 медработник.

Всего за все время пандемии заразились 1 187 897 украинцев.