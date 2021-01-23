23 января коронавирусом в мире заболели уже 96 658 420 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 615 341 инфицированных.

С начала пандемии из-за Covid-19 умерли 2 092 062 больных, за сутки их количество увеличилось еще на 15 702. Наиболее сложная ситуация с распространением и смертностью от вируса в Штатах.

Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы призвали Евросоюз разрешить распространение британской вакцины AstraZeneca от коронавируса до ее формального утверждения. Они объяснили, что замедление в этом вопросе стоит жизней.

Между тем Бельгия усиливает карантинные меры. С 27 января по 1 марта жителям запретят ездить в отпуск или путешествия за границу. Такие же запреты будут касаться въезда в саму страну.

В Болгарии наоборот планируют ослабить карантин. Ожидается, что в феврале ученики средней школы смогут снова ходить на занятия. Однако в стране остаются закрытыми бары, рестораны и кафе.

А вот Польша с 23 января отменила обязательный карантин для иностранцев. Но при условии отрицательного теста на Covid-19, который был сделан не позднее, чем за 48 часов до момента пересечения границы.

Однако документ с результатом теста нужно предоставить на польском или английском языках.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 23 января коронавирус в Украине подтвердили у 4 928 человек, общее количество инфицированных составляет 1 187 897.

С начала эпидемии от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 21 778 больных, за сутки — 116. В целом выздоровели 942 107 украинцев, за сутки их количество увеличилось еще на 13 138.

Наибольшее количество подтвержденных случаев 23 января зарегистрировали в Киеве (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.