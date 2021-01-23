В России в день массовых протестов, во время которых требуют освободить из СИЗО оппозиционера Алексея Навального, жители больших городов жалуются на проблемы со связью.

Больше всего пользователи жалуются на сбои в работе оператора Билайн и соцсети Twitter. Проблемы связанные с доступом к сайту, входом в систему, доступом в интернет, мобильной связью и мобильным интернетом.

Пользователи Ростелекома в основном не могут зайти в интернет.

Позже проблемы появились у пользователей мобильного оператора МТС. Об ухудшении связи сообщали очевидцы с Пушкинской площади в Москве, где уже начали задерживать людей.

В целом на работу трех операторов больше всего жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Екатеринбурга.

23 января в России проходят митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас находится в следственном изоляторе Матросская тишина.

Люди, которые выходят на акции протеста, требуют освободить политика из СИЗО.

Источник: Дождь