Навального могут опять отравить — Bellingcat

Российские власти могут снова попытаться отравить оппозиционера Алексея Навального. Такое предположение высказал представитель международной организации Bellingcat Христо Грозев.

По мнению Грозева, дальнейшая судьба оппозиционера будет зависеть от митингов в его поддержку.

— Я думаю, что ФСБ и Кремль хотят посмотреть на реакцию части народа на арест Навального, и в результате примут решение, как быть с ним дальше. Чем больше они увидят сегодня людей на улице, тем безопаснее будет Навальному, потому что они все-таки испугаются.

Христо Грозев занимался расследованием отравления Алексея Навального в августе 2020 года. Его отравили Новичком, а самого политика лечили в Германии.

Во время совместного расследования The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel его авторы выяснили, что оппозиционера отравили работники секретного подразделения ФСБ России. В результате расследования журналисты также выяснили имена восьми человек, которые причастны к отравлению Навального.

17 января Алексей Навальный вернулся в Москву, где его задержали в аэропорту во время прохождении паспортного контроля. На следующий день суд отправил политика под стражу до 15 февраля.

Навальный призвал людей не бояться и выходить на улицы. 23 января во многих городах Российской Федерации прошли акции протеста, которые сопровождались рекордными массовыми задержаниями митингующих и жестокими действиями полиции и ОМОНовцев.