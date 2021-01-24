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Факты / Мир / Росія
Марія Степанюк |

Навального могут опять отравить — Bellingcat

Российские власти могут снова попытаться отравить оппозиционера Алексея Навального. Такое предположение высказал представитель международной организации Bellingcat Христо Грозев.

Олексій Навальний

По мнению Грозева, дальнейшая судьба оппозиционера будет зависеть от митингов в его поддержку.

— Я думаю, что ФСБ и Кремль хотят посмотреть на реакцию части народа на арест Навального, и в результате примут решение, как быть с ним дальше. Чем больше они увидят сегодня людей на улице, тем безопаснее будет Навальному, потому что они все-таки испугаются.

Христо Грозев занимался расследованием отравления Алексея Навального в августе 2020 года. Его отравили Новичком, а самого политика лечили в Германии.

Во время совместного расследования The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel его авторы выяснили, что оппозиционера отравили работники секретного подразделения ФСБ России. В результате расследования журналисты также выяснили имена восьми человек, которые причастны к отравлению Навального.

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17 января Алексей Навальный вернулся в Москву, где его задержали в аэропорту во время прохождении паспортного контроля. На следующий день суд отправил политика под стражу до 15 февраля.

Навальный призвал людей не бояться и выходить на улицы. 23 января во многих городах Российской Федерации прошли акции протеста, которые сопровождались рекордными массовыми задержаниями митингующих и жестокими действиями полиции и ОМОНовцев.

Источник: Україна 24

Фото: Getty Images

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