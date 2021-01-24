Новая Зеландия сообщила о первом за два месяца случае коронавируса за пределами карантинных учреждений. Болезнь диагностировали у 56-летней женщины, которая накануне вернулась из Европейского Союза.

Как и все туристы, она прошла 14-дневную изоляцию перед возвращением домой. Позже у нее зафиксировали симптомы коронавируса — тест показал положительный результат. Медики подозревают, что у нее более заразный случай Covid-19.

За весь период пандемии Новая Зеландия подтвердила лишь 1 927 заражений (население более 4 млн) и 25 летальных случаев. Власти обнародовали список мест, которые посещала женщина, и призвали изолироваться всех, кто был там в то время.

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В ноябре американское издание Bloomberg признало Новую Зеландию страной, которая наиболее эффективно борется с коронавирусом. Власти полностью закрыли границы еще 26 марта, когда стало известно о первом смертельном случае.