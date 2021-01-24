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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Северный поток-2: в РФ заявили о прокладке труб в водах Дании

Работа по прокладке труб газопровода Северный поток-2 в водах Дании восстановилась.

Северный поток 2

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу газопровода.

Строительство ведется к югу от острова Борнхольм. Там баржа Fortuna находится с 22 января.

В свою очередь, глава немецкой Свободной демократической партии Кристиан Линднер призвал объявить мораторий на достройку газопровода Северный поток-2.

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— Пока в России нарушаются основные человеческие и гражданские права, мы не можем вести с ней дела, как обычно. Это касается и таких инфраструктурных проектов, как Северный поток-2. Сейчас нужно не принципиально отказываться от этого проекта, а объявить мораторий, — отметил чиновник.

Северный поток-2 — газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Проект финансируется российским Газпромом (50%) и пятью европейскими компаниями: Shell, Wintershall, Uniper, Engie и OMV. Стоимость трубопровода — €9,5 млрд.

Украина, Польша, Венгрия, Молдова, Румыния, Чехия, Словакия, Латвия, Литва и Эстония выступили с заявлением, что Северный поток-2 – это угроза для энергетической безопасности Европы.

Завершение строительства Северного потока-2

Строительство Северного потока-2 приостановили 15 января.  Необходимо проверить техническое состояние оборудования – так оператор объяснил приостановку строительства газопровода.

Источники: ТАСС, Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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