В мире по состоянию на 24 января, зафиксировали 97 464 094 случая коронавируса, за сутки — 577 301.
От осложнений, которые вызвал Covid-19 в мире умерли 2 112 689 пациентов, за сутки — 13 688.
Страны с наибольшим количеством больных:
- США — 24 604 325 (+190 994)
- Индия — 10 654 533 (+14 849)
- Бразилия — 8 753 920 (+56 552);
- Россия — 3 719 400 (+21 127)
- Великобритания — 3 617 463 (+33 552).
Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:
- США — 410 667 (+3 885)
- Бразилия — 215 243 (+1 096);
- Индия — 153 339 (+155)
- Великобритания — 97 329 (+1 348)
- Италия — 85 162 (+488).
Коронавирус в Украине
По состоянию на 24 января, коронавирус в Украине подтвердили у 1 191 812 пациентов, за сутки — 3 915 новых случаев. В частности заболели 111 медицинских работников и 117 детей.
От осложнений Covid-19 умерло 83 человека, в общем зарегистрировано 21 861 летальный случай.