В мире по состоянию на 24 января, зафиксировали 97 464 094 случая коронавируса, за сутки — 577 301.

От осложнений, которые вызвал Covid-19 в мире умерли 2 112 689 пациентов, за сутки — 13 688.

Страны с наибольшим количеством больных:

США — 24 604 325 (+190 994)

Индия — 10 654 533 (+14 849)

Бразилия — 8 753 920 (+56 552);

Россия — 3 719 400 (+21 127)

Великобритания — 3 617 463 (+33 552).

Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:

США — 410 667 (+3 885)

Бразилия — 215 243 (+1 096);

Индия — 153 339 (+155)

Великобритания — 97 329 (+1 348)

Италия — 85 162 (+488).

Коронавирус в Украине

По состоянию на 24 января, коронавирус в Украине подтвердили у 1 191 812 пациентов, за сутки — 3 915 новых случаев. В частности заболели 111 медицинских работников и 117 детей.

От осложнений Covid-19 умерло 83 человека, в общем зарегистрировано 21 861 летальный случай.