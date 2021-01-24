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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Более 500 тыс. больных за сутки: статистика коронавируса в мире на 24 января

В мире по состоянию на 24 января, зафиксировали 97 464 094 случая коронавируса, за сутки — 577 301.

Более 500 тыс. больных за сутки: статистика коронавируса в мире на 24 января

От осложнений, которые вызвал Covid-19 в мире умерли 2 112 689 пациентов, за сутки — 13 688.

Страны с наибольшим количеством больных:

  • США — 24 604 325 (+190 994)
  • Индия — 10 654 533 (+14 849)
  • Бразилия — 8 753 920 (+56 552);
  • Россия — 3 719 400 (+21 127)
  • Великобритания — 3 617 463 (+33 552).

Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:

  • США — 410 667 (+3 885)
  • Бразилия — 215 243 (+1 096);
  • Индия — 153 339 (+155)
  • Великобритания — 97 329 (+1 348)
  • Италия — 85 162 (+488).

Коронавирус в Украине

По состоянию на 24 января, коронавирус в Украине подтвердили у 1 191 812 пациентов, за сутки — 3 915 новых случаев. В частности заболели 111 медицинских работников и 117 детей.

От осложнений Covid-19 умерло 83 человека, в общем зарегистрировано 21 861 летальный случай.

Фото: Depositphotos

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