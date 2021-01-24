В США мужчина умер через несколько часов после вакцинации

В Соединенных Штатах Америки вскоре после вакцинации умер человек. Инцидент произошел в округе Пласер штата Калифорния — у местного жителя зафиксировали смерть через несколько часов после того, как он получил прививку. Коронавирусом он заразился еще в декабре.

Инъекцию американцу сделали не в отделе здравоохранения, какой именно препарат ему ввели — неизвестно. Сейчас правоохранительные органы активно расследуют дело.

ВОЗ опровергла мифы о смертности от вакцинации

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао сообщила, что они еще не зафиксировали смертельных случаев после вакцинации.

По ее словам, случаются побочные эффекты, тем более, что у многих людей есть склонность к аллергическим реакциям.

Источник: Офис шерифа округа Пласер