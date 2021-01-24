Вышло мало людей: Песков прокомментировал митинги в России

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал массовые митинги в России и в очередной раз распространил пропагандистский тезис, что все спровоцировано посольством США.

— Это выгодно тем, кто хочет дальше качать ситуацию. На самом деле не качается, потому что, вы не забывайте, вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, “много людей голосуют за Путина”.

Кроме того, Песков обвинил посольство США во вмешательстве во внутренние дела страны.

Протесты в России

23 января на улицы разных городов России вышли около 150 тыс. человек. Наиболее массовые митинги и самые жесткие столкновения с силовиками происходили в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным правозащитников, в этот день было рекордное количество задержанных за все время правления Владимира Путина — более три тысячи человек, а если точнее 3 296.