Коронавирус в Украине и мире не отступает. По состоянию на 25 января в мире зафиксировано 97 831 595 случаев Covid-19 за последние сутки — 557 398.

От осложнений коронавируса умерло 2 120 877 жителей планеты. За 24 часа зафиксировано 13 186 летальных случаев. Лидерами по количеству больных остаются США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Минздрав Украины подтвердил 1 194 328 заражений, за последние сутки заболело 2 516 человек, умерли 63 пациента.

Коронавирус в мире — последние новости

В Австрии граждан обязали вместо масок носить респираторы класса FFP2. Власти утверждают, что такие медицинские средства больше защищают от вирусов.

Американская вакцина Moderna показала эффективность против новых штаммов коронавируса. Разработчики утверждают, что прививка препаратом в два этапа поможет защититься от штаммов Covid-19.

Европейская комиссия обратилась к производителю вакцины AstraZeneca (Великобритания) с требованием выполнить контрактные обязательства. Дело в том, что компания задерживает поставки препарата.

В США президент Джо Байден отменил ограничения по въезду иностранцев, которые ввели из-за сложной эпидситуации.

Карантин в Украине и результаты локдауна

Украина может вернуться к делению на карантинные зоны по цветам. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Также министр заявил, что благодаря локдауну в стране улучшилась ситуация по распространению коронавируса. Количество госпитализированных уменьшилось, в то же время увеличилось число тех, кто выздоровел.

Вакцинация в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация в Украине начнется уже со следующего месяца.

Он дал задание составить детальный план вакцинации по каждому региону. В нем должны быть четко прописаны сроки вакцинации, количество препарата и группы населения, которым необходимо сделать прививку в первую очередь.