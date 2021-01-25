Европейский союз не планирует вводить санкции против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального и репрессий в отношении протестующих.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи глав МИД стран-членов ЕС.

— Некоторые страны поднимали вопрос ареста Навального и трех тысяч человек во время протестов, но конкретных предложений не поступало. Однако Совет будет реагировать, когда того потребуют обстоятельства, и принимать соответствующие решения, – отметил Боррель.

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Он добавил, что Совет ЕС осуждает массовые задержания и насилие в отношении протестующих и призывает РФ освободить тех, кто был задержан.

Баррель отметил, что не собирается отменять свой визит в Россию, который запланирован на 5 февраля.

Протесты в России

23 января на улицы разных городов России вышли около 150 тыс. человек. Наиболее массовые митинги в РФ и самые жесткие столкновения с силовиками происходили в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным правозащитников, в этот день было рекордное количество задержанных за все время правления Владимира Путина — более три тысячи человек, а если точнее 3 296.

24 января балтийские страны выступили за введение санкций Евросоюза против российских чиновников, ответственных за подавление протестов в Российской Федерации.