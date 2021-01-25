По состоянию на 25 января в мире коронавирусом заболели уже 97 831 595 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 557 398 инфицированных.
С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 120 877 пациентов. За сутки зафиксировали 13 186 новых летальных случаев.
Страны, где наибольшее количество больных:
- США — 24 775 208 (+170 883);
- Индия — 10 667 736 (+13 203);
- Бразилия — 8 816 254 (+62 334);
- Россия — 3 719 400 (+21 127);
- Великобритания — 3 617 463 (+33 552).
Страны с наибольшим количеством смертей от коронавируса:
- США — 414 083;
- Бразилия — 216 445;
- Индия — 153 470;
- Великобритания — 97 329;
- Италия — 85 162.
Коронавирус в Украине
25 января коронавирус в Украине подтвердили у 2 516 человек. Количество больных после выходных резко уменьшилось. Однако с начала пандемии заболевание подтвердили у 1 194 328 человек.
От осложнений коронавируса за последние сутки умерли 63 больных, а с начала эпидемии — 21 924 пациента.
Вместе с тем выздоровели за сутки 5 783 человека, в целом — 953 297.
Источник: ВОЗ