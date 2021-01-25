PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Более полумиллиона новых случаев и 13 тыс. смертей за сутки: Covid-19 в мире 25 января

По состоянию на 25 января в мире коронавирусом заболели уже 97 831 595 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 557 398 инфицированных.

коронавірус

С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 120 877 пациентов. За сутки зафиксировали 13 186 новых летальных случаев.

Страны, где наибольшее количество больных:

  • США — 24 775 208 (+170 883);
  • Индия — 10 667 736 (+13 203);
  • Бразилия — 8 816 254 (+62 334);
  • Россия — 3 719 400 (+21 127);
  • Великобритания — 3 617 463 (+33 552).
Читайте
Где в Украине больше всего больных коронавирусом - Минздрав обновил список областей

Страны с наибольшим количеством смертей от коронавируса:

  • США — 414 083;
  • Бразилия — 216 445;
  • Индия — 153 470;
  • Великобритания — 97 329;
  • Италия — 85 162.

Коронавирус в Украине

25 января коронавирус в Украине подтвердили у 2 516 человек. Количество больных после выходных резко уменьшилось. Однако с начала пандемии заболевание подтвердили у 1 194 328 человек.

От осложнений коронавируса за последние сутки умерли 63 больных, а с начала эпидемии — 21 924 пациента.

Вместе с тем выздоровели за сутки 5 783 человека, в целом — 953 297.

Источник: ВОЗ

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка