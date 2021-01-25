PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Марія Степанюк |

Президент Мексики сдал положительный тест на Covid-19

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Мексика

Глава Мексики написал, что у него наблюдаются легкие симптомы заболевания, а ему самому уже оказывают необходимое лечение.

— К сожалению информирую вас о том, что я заболел Covid-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я остаюсь оптимистом. Я буду следить за руководством страны из Национального дворца, — добавил он.

По словам 67-летнего политика, на внутренних конференциях его заменит министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро.

В 2020 году несколько членов правительства Мексики заболели коронавирусом, в том числе министр финансов Артуро Эррера. Все они уже выздоровели и вернулись к работе.

Читайте
Распространение вакцины через механизм COVAX может начаться в феврале

За все время пандемии в Мексике заразились коронавирусом 1,75 млн человек, из которых более 149 тыс. умерли. Еще 1,31 млн граждан страны выздоровели.

В Мексике ситуация с коронавирусом — критическая. По состоянию на сегодня там провели чуть больше четырех миллионов тестов с населением почти в 130 млн.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка