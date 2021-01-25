Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Глава Мексики написал, что у него наблюдаются легкие симптомы заболевания, а ему самому уже оказывают необходимое лечение.

— К сожалению информирую вас о том, что я заболел Covid-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я остаюсь оптимистом. Я буду следить за руководством страны из Национального дворца, — добавил он.

Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

По словам 67-летнего политика, на внутренних конференциях его заменит министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро.

В 2020 году несколько членов правительства Мексики заболели коронавирусом, в том числе министр финансов Артуро Эррера. Все они уже выздоровели и вернулись к работе.

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За все время пандемии в Мексике заразились коронавирусом 1,75 млн человек, из которых более 149 тыс. умерли. Еще 1,31 млн граждан страны выздоровели.

В Мексике ситуация с коронавирусом — критическая. По состоянию на сегодня там провели чуть больше четырех миллионов тестов с населением почти в 130 млн.