Президент США Джо Байден снял запрет трансгендерам служить в армии, таким образом он отменил распоряжение Дональда Трампа. Соответствующее решение объявили перед торжественной присягой министра обороны Ллойда Остина.

Этот шаг восстанавливает политику эпохи Обамы, которая позволяла службу трансгендеров в армии.

— Я действительно верю в то, что когда вы квалифицированы для прохождения службы, и можете поддерживать стандарты, то вам стоит позволить проходить службу, — сказал Остин.

Запрет введен 45 президентом США Дональдом Трампом был подписан еще в 2017 году.

Новый глава Пентагона

Остин окончил Военную академию США в Вест-Пойнте в 1975 году и прослужил 41 год в военной форме. Он стал первым чернокожим руководителем Пентагона.

Источник: Politico