Сигнал Байдену: Тайвань обвинил Китай в масштабном вторжении военных самолетов

Тайвань обвинил Китай в масштабном вторжении военных самолетов и расценил эти действия как сигнал президенту США Джо Байдена. Вашингтон уже предупредил Пекин о последствиях в случае повторного вторжения.

Тайвань зафиксировал самолеты в воздушном пространстве страны 23 и 24 января. В первый день заметили восемь бомбардировщиков, четыре штурмовика и один противолодочный самолет. В следующий день в Тайване зафиксировали 12 штурмовых самолетов и два разведчика.

Эксперты отмечают: таким способом Китай проверяет, насколько администрация новоизбранного президента США Джо Байдена поддерживает Тайвань. Китай не давал официальных комментариев.

Администрация США призвала Пекин прекратить попытки запугивания Тайвань и пообещала поддержку правительства.

В правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня считают, что такими действиями Китай хочет предостеречь США от поддержки острова.

Китай рассматривает Тайвань как провинцию на отдельном острове, но Тайвань считает себя суверенным государством. Китай с 2020 года усилил патрулирование вблизи Тайваня, но обычно радары фиксируют не более трех самолетов.

Китай стал лидером по прямым иностранным инвестициям

Китай обогнал США по количеству новых прямых иностранных инвестиций, таким образом заняв первое место в мире в этой сфере.

Новые инвестиции в США зарубежных компаний снизились почти вдвое в 2020 году. Рейтинг ООН показывает растущее влияние Китая на мировой экономической арене.