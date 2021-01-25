Бывший президент США Дональд Трамп пока не планирует создавать свою партию и выводить ее на политическую арену страны.

По данным бывшего советника главы Джейсона Миллера, он намерен и дальше поддерживать представителей Республиканской партии.

— Трамп ясно дал понять, что его цель — вернуть Палату представителей и Сенат для республиканцев в 2022 году, — отметил Джейсон Миллер.

При этом других планов у Трампа, по словам спикера, пока нет. Однако ситуация может измениться.

Ранее ряд СМИ распространили информацию, что экс-президент хочет создать свою политическую силу, которая будет называться Патриотическая партия.

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Переизбрание президента США

В США избрали нового президента страны, который победил на выборах 3 ноября 2020 года.

Демократ Джо Байден набрал большее количество голосов избирателей, обогнав своего оппонента — республиканца Дональда Трампа.

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